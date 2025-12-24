Облсуд освободил экс-главу «Водоканала» Первоуральска от наказания

Бывший глава «Водоканала» Первоуральска Свердловской области Артур Гузаиров 24 декабря покинет места лишения свободы. Об этом сообщает облсуд.
Ранее городской суд признал Гузаирова виновным по трём статьям Уголовного кодекса и за халатность, превышение полномочий и фальсификацию доказательств по гражданскому делу назначил ему три с половиной года колонии общего режима. Однако облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты и осудил его только за фальсификацию доказательств, и то смягчил квалификацию. В результате бывший топ-менеджер получил 460 часов обязательных работ.
Что касается халатности, то по ней сроки привлечения к уголовной ответственности истекли. А осуждение за превышение полномочий суд изъял из приговора.
Таким образом, Гузаиров получил 460 часов обязательных работ. Но так как он уже пробыл под домашним арестом и в СИЗО, то наказание сочли отбытым.