Облсуд освободил экс-главу «Водоканала» Первоуральска от наказания

Ранее городской суд признал Гузаирова виновным по трём статьям Уголовного кодекса и за халатность, превышение полномочий и фальсификацию доказательств по гражданскому делу назначил ему три с половиной года колонии общего режима. Однако облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты и осудил его только за фальсификацию доказательств, и то смягчил квалификацию. В результате бывший топ-менеджер получил 460 часов обязательных работ.