Облсуд освободил экс-главу «Водоканала» Первоуральска от наказания

Наказание Артуру Гузаирову изменили с лишения свободы на обязательные работы и сочли его отбытым.

Источник: Freepik

Бывший глава «Водоканала» Первоуральска Свердловской области Артур Гузаиров 24 декабря покинет места лишения свободы. Об этом сообщает облсуд.

Ранее городской суд признал Гузаирова виновным по трём статьям Уголовного кодекса и за халатность, превышение полномочий и фальсификацию доказательств по гражданскому делу назначил ему три с половиной года колонии общего режима. Однако облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты и осудил его только за фальсификацию доказательств, и то смягчил квалификацию. В результате бывший топ-менеджер получил 460 часов обязательных работ.

Что касается халатности, то по ней сроки привлечения к уголовной ответственности истекли. А осуждение за превышение полномочий суд изъял из приговора.

Таким образом, Гузаиров получил 460 часов обязательных работ. Но так как он уже пробыл под домашним арестом и в СИЗО, то наказание сочли отбытым.