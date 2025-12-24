Ричмонд
В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность» и открыли аэропорт

Его вводили утром 24 декабря.

Источник: Freepik

В среду, 24 декабря, в 14:41 в Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность», введенный утром. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Уфа».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что сбили над Башкирией один БПЛА.

