В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность» и открыли аэропорт

В среду, 24 декабря, в 14:41 в Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность», введенный утром. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Уфа».
Ранее Минобороны РФ сообщало, что сбили над Башкирией один БПЛА.
