Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куратор киноклуба Ельцин Центра не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Суд оставил в силе штраф Вячеславу Шмырову за дискредитацию ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Куратор киноклуба Ельцин Центра не смог обжаловать штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. В ноябре 2025 года суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей.

Киноведа такое решение не устроило, и он решил подать в суд апелляционную жалобу, в которой попросил вовсе прекратить производство по данному делу. Однако суд оставил свое решение без изменений.

— Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, доводы защиты, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что административное дело в отношении Вячеслава Шмырова началось из-за его поста, размещенного в социальных сетях.