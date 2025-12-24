Куратор киноклуба Ельцин Центра не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Куратор киноклуба Ельцин Центра не смог обжаловать штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. В ноябре 2025 года суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей.
Киноведа такое решение не устроило, и он решил подать в суд апелляционную жалобу, в которой попросил вовсе прекратить производство по данному делу. Однако суд оставил свое решение без изменений.
— Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, доводы защиты, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что административное дело в отношении Вячеслава Шмырова началось из-за его поста, размещенного в социальных сетях.