Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске стоимость проезда из Центрального района увеличится до 100 рублей

К концу года ценник вырос сразу на 15 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске стоимость проезда из Центрального района в Энергетик увеличится до 100 рублей. Такие объявления появились в автобусах, которые курсируют по маршруту № 55.

— С 1 января 2026 года за проезд до Энергетика придется платить 100 рублей, однако при передвижении по городу билет в одну сторону будет стоить 70 рублей, — уточняется в уведомлении.

В последний раз тариф на автобусе № 55 был изменен в марте этого года, достигнув 85 рублей. Поэтому к концу года ценник вырос сразу на 15 рублей.

Также с Нового года в Ангарске планируют увеличить стоимость проезда в автобусах до 55 рублей. А в Иркутске изменится цена на билеты в муниципальным транспорте — вместо 35 рублей нужно платить 37.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что по улице Варламова до 23 января закроют движение транспорта.