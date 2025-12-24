В Братске стоимость проезда из Центрального района увеличится до 100 рублей

В Братске стоимость проезда из Центрального района в Энергетик увеличится до 100 рублей. Такие объявления появились в автобусах, которые курсируют по маршруту № 55.
— С 1 января 2026 года за проезд до Энергетика придется платить 100 рублей, однако при передвижении по городу билет в одну сторону будет стоить 70 рублей, — уточняется в уведомлении.
В последний раз тариф на автобусе № 55 был изменен в марте этого года, достигнув 85 рублей. Поэтому к концу года ценник вырос сразу на 15 рублей.
Также с Нового года в Ангарске планируют увеличить стоимость проезда в автобусах до 55 рублей. А в Иркутске изменится цена на билеты в муниципальным транспорте — вместо 35 рублей нужно платить 37.
