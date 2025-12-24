Ричмонд
Введенный из-за атаки БПЛА режим «Беспилотная опасность» в Башкирии снят

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сняты ранее введенные ограничения, связанные с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Как заявил глава ведомства, в регионе отменен специальный режим «Беспилотная опасность». Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту «Уфа», которые были введены ранее сегодня для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, сегодня Министерство Обороны России сообщило, что над республикой сбили один украинский БПЛА самолетного типа.

