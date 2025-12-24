Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову орденом благоверного великого князя Александра Невского II степени во внимание к трудам и в связи с юбилеем, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
«Вы посвятили жизнь трудам на дипломатическом поприще и уже более 10 лет являетесь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, внося большой вклад в защиту интересов нашей страны на международной арене. Во внимание к Вашим трудам и в связи с юбилейной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (II степени)», — говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте.
Патриарх Кирилл выразил Захаровой признательность за поддержку Русской православной церкви и пожелал юбиляру здоровья, благополучия, «помощи Божией и успехов в ответственном служении на пользу Отечества».