РПЦ: В Челябинской области рассмотрят закон о запрете склонения к аборту

В Челябинской области рассмотрят закон о запрете склонения к аборту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщается на сайте Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
По данным священнослужителей, этот закон принят уже в 30 российских регионах: в Алтае, Мордовии, Якутии, Тверской, Калининградской, Курской, Новгородской, Вологодской и Псковской областях, Забайкальском крае, Смоленской и Нижегородской областях, Коми, Пензенской области, Приморском крае, Орловской, Кемеровской, Курганской, Кировской и Омской областях, Республике Крым, Астраханской области, Красноярском крае, Хакасии, Воронежской и Брянской областях, Санкт-Петербурге, Рязанской, Московской области и Иркутской областях.
«В 19 регионах закон рассматривается региональными парламентами: в Башкирии, Донецкой Народной Республике, Марий Эл, Северной Осетии, Татарстане, Чувашии, Костромской области, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Тамбовской, Тюменской, Ростовской, Ульяновской и Челябинской областях, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе», — отмечается в комментарии.
В Кемеровской области закон вступит в силу 1 января 2026 года. Также утверждается, что после принятия закона по итогам 2024 года в Мордовии количество абортов снизилось на 51%, в Псковской области — на 24%, в Новгородской области — на 17,8%, в Коми — на 16,2%.