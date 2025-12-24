РПЦ: В Челябинской области рассмотрят закон о запрете склонения к аборту

В Кемеровской области закон вступит в силу 1 января 2026 года. Также утверждается, что после принятия закона по итогам 2024 года в Мордовии количество абортов снизилось на 51%, в Псковской области — на 24%, в Новгородской области — на 17,8%, в Коми — на 16,2%.