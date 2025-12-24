Ричмонд
В Екатеринбурге «Городскому дворцу творчества» нашли новое здание

Состояние усадьбы Харитоновых-Расторгуевых на сегодняшний день является неудовлетворительным.

Источник: Государственный архив Свердловской области

«Городской дворец творчества» Екатеринбурга весной переедет в бывшее здание администрации Октябрьского района. Об этом заявил градоначальник Алексей Орлов на прямой линии.

Сейчас учреждение находится в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых, являющейся объектом культурного наследия. Но её состояние на данный момент неудовлетворительное.

Минкультуры России отказалось передавать усадьбу в муниципальную собственность. А без этого местные власти не могут направить средства на ремонт здания.

Поэтому до конца зимы дворец творчества будет находиться в усадьбе. А весной ожидается переезд. Бывшее здание Администрации Октябрьского района находится в хорошем состоянии и соответствует всем требованиям по площади и удалённости.

«В дальнейшем на базе “Городского дворца творчества” будет создан единый ресурсный центр развития и оздоровления детей», — добавил Орлов.