В Петербурге из-за гриппа и ОРВИ отправили на карантин более 500 классов

Специалисты напомнили: классы могут распустить по домам в случае, если заболевает 20 и более процентов учеников. Понятно, что кто-то из школьников воспринимает карантин как праздник, а вот кого-то беспокоят отметки, тем более, в конце четверти. Но не возбраняется проводить занятия в формате онлайн, и каждое учебное заведение находит свой собственный выход из сложившейся ситуации.