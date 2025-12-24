Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге из-за гриппа и ОРВИ отправили на карантин более 500 классов

В Северной столице повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ привело к закрытию 519 классов в школах и 65 групп в детских садах. Впрочем, ненадолго. Срок карантина — неделя. Об этом сообщили в комитете по образованию города.

Источник: Российская газета

Специалисты напомнили: классы могут распустить по домам в случае, если заболевает 20 и более процентов учеников. Понятно, что кто-то из школьников воспринимает карантин как праздник, а вот кого-то беспокоят отметки, тем более, в конце четверти. Но не возбраняется проводить занятия в формате онлайн, и каждое учебное заведение находит свой собственный выход из сложившейся ситуации.

Интересно, что за небольшой промежуток времени число закрытых классов выросло в шесть раз. В начале декабря их было 85. Но и нынешние 519 — не такая огромная цифра для города. Всего в Северной столице около 23 тысяч школьных классов.

В целом по городу заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю подросла на 15 процентов, но критических порогов, при которых можно говорить именно об эпидемии, она не достигла.

Свою положительную роль играет и успешная прививочная кампания. От гриппа уже привито около 61 процента населения Петербурга и около 65 процентов жителей Ленобласти.