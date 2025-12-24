В Петербурге из-за гриппа и ОРВИ отправили на карантин более 500 классов

Специалисты напомнили: классы могут распустить по домам в случае, если заболевает 20 и более процентов учеников. Понятно, что кто-то из школьников воспринимает карантин как праздник, а вот кого-то беспокоят отметки, тем более, в конце четверти. Но не возбраняется проводить занятия в формате онлайн, и каждое учебное заведение находит свой собственный выход из сложившейся ситуации.
Интересно, что за небольшой промежуток времени число закрытых классов выросло в шесть раз. В начале декабря их было 85. Но и нынешние 519 — не такая огромная цифра для города. Всего в Северной столице около 23 тысяч школьных классов.
В целом по городу заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю подросла на 15 процентов, но критических порогов, при которых можно говорить именно об эпидемии, она не достигла.
Свою положительную роль играет и успешная прививочная кампания. От гриппа уже привито около 61 процента населения Петербурга и около 65 процентов жителей Ленобласти.