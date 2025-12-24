«Хаббл» обнаружил рекордно крупный протопланетный диск в созвездии Цефея

По текущим оценкам планетологов, диаметр этой структуры составляет около 628 млрд км, что примерно в 40 раз больше, чем размеры всей Солнечной системы в целом. Даже свет должен потратить около 24 дней для того, чтобы пролететь от одного края этого диска до другой его окраины, что говорит о космических масштабах происходящих в нем процессов, связанных с формированием планет, комет и астероидов.