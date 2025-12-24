Врач назвала процедуры, которые нужно пройти после новогодних праздников

Сердце страдает от переедания и алкоголя не меньше, поэтому с помощью ЭКГ можно вовремя заметить аритмию или тахикардию. Если после праздников вас мучают изжога, тяжесть или боли в желудке, не стоит их игнорировать. Это могут быть признаки обострения гастрита или язвы.