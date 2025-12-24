Ричмонд
Врач назвала процедуры, которые нужно пройти после новогодних праздников

Терапевт Лозикова: после праздников нужно сделать УЗИ органов брюшной полости.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новогодние застолья, алкоголь и сбитый режим — это серьезный удар по организму. Врач-терапевт Анастасия Лозикова рассказала NEWS.ru что необходимо пройти «постпраздничный чекап», чтобы выявить скрытые проблемы, пока они не стали хроническими.

— В первую очередь нужно сделать УЗИ органов брюшной полости. Это поможет проверить печень, поджелудочную железу и желчный пузырь, — уточнила специалист.

Сердце страдает от переедания и алкоголя не меньше, поэтому с помощью ЭКГ можно вовремя заметить аритмию или тахикардию. Если после праздников вас мучают изжога, тяжесть или боли в желудке, не стоит их игнорировать. Это могут быть признаки обострения гастрита или язвы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что при запекании блюд с майонезом могут выделяться токсины.