В Свердловской области работу призывных комиссий продлили на год

Напомним, что в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего календарного года. При этом отправка военнослужащих в места прохождения службы будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Федеральный закон вступит в силу 1 января 2026 года.