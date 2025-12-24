В Свердловской области работу призывных комиссий продлили на год

В Свердловской области продлили на год работу призывных комиссий. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. Поправки внесены в документ от 24 сентября 2025 года «О создании призывных комиссий». В предыдущем документе полномочия региональных призывных комиссий истекали в этом году.
-В пункте 3 слова «31 декабря 2025 года» заменить словами «31 декабря 2026 года», — говорится в тексте документа.
Напомним, что в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего календарного года. При этом отправка военнослужащих в места прохождения службы будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Федеральный закон вступит в силу 1 января 2026 года.