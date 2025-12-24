Мэр Среднеуральска: директор школы № 31 уволена из-за нарушений в работе с детьми

Алексей Стасенок подчеркнул, что с момента утверждения мэром в 2023 году наблюдал в школе системные нарушения в управлении организацией, которые отражались на профилактической работе и в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и требовал исправить их. «Учреждение несколько лет находилось в рейтинге худших школ Свердловской области, там руководитель школы критично относилась к нашим замечаниям, она считала, что все знает лучше всех, что надо делать, при этом показатели говорят сами за себя», — добавил градоначальник.