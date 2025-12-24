Мэр Среднеуральска: директор школы № 31 уволена из-за нарушений в работе с детьми

В среду, 24 декабря, учащиеся опубликовали обращение, в котором призвали градоначальника вернуть руководителя. «Учителя вслед за нашим директором тоже уходят, и мы очень огорчены этой ситуацией. Весь учительский состав плакал. Пятиклассники умоляли на коленях вернуть старого директора. Мы требуем обратить внимание на эту ситуацию», — рассказали школьники в видео, опубликованного порталом Е1.ru.
Алексей Стасенок подчеркнул, что с момента утверждения мэром в 2023 году наблюдал в школе системные нарушения в управлении организацией, которые отражались на профилактической работе и в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и требовал исправить их. «Учреждение несколько лет находилось в рейтинге худших школ Свердловской области, там руководитель школы критично относилась к нашим замечаниям, она считала, что все знает лучше всех, что надо делать, при этом показатели говорят сами за себя», — добавил градоначальник.
По словам господина Стасенка, результатом системных ошибок стали особо тяжкие преступления ряд выпускников школы, которые рассматривались на уровне министра образования региона Светланы Тренихиной в с поступлением представления от СКР. «Администрация приняла решение, понимая, что оно будет не простым, но там почти 700 детей обучаются, и от руководства школы и директора зависит много процессов», — подчеркнул он.
Мэр добавил, что назначил новым главой учреждения заместителя директора школы № 20 Екатеринбурга Марину Агееву. «Елена Калашникова работала директором 27 лет и вокруг нее сложился устойчивый коллектив, с которым надо работать. Идут угрозы и шантажи, что все встанут и уйдут, но администрация и управление образования города готовы подключиться к вопросу, чтобы дети и все были довольны, чтобы школа работала надлежащим образом», — пояснил господин Стасенок.