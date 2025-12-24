Ричмонд
Energocom впервые закупила электроэнергию у производителя в РМ, использующего аккумуляторы

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Госпредприятие Energocom впервые произвело закупку электроэнергии у местного производителя, использующего системы хранения энергии на основе аккумуляторов, сообщили в компании.

Источник: Sputnik.md

Производитель владеет фотоэлектрическими панелями, которые вырабатывают электроэнергию в течение дня, которая затем накапливается в аккумуляторах и подается в сеть в часы пикового потребления.

Как уточнили в Energocom, такая закупка поддерживает стабильность сети, снижает нагрузку в часы пик и способствует более эффективному использованию возобновляемой энергии местного производства.

«В рамках этой инициативы АО Energocom поддерживает развитие современных технологий хранения энергии и укрепляет роль местных производителей в обеспечении энергетической безопасности Республики Молдова», — говорится в заявлении компании.

Молдова на прошлой неделе объявила тендер на строительство ветропарков общей мощностью 170 МВт, которые будут дополнены системами хранения энергии емкостью 44 МВт·ч.

За последние пять лет в стране в одиннадцать раз выросли установленные мощности возобновляемых источников энергии. В конце сентября 2025 года они достигли 897,50 МВт. Наиболее распространенной технологией возобновляемой энергии являются фотоэлектрические установки, на долю которых приходится 71% от общей установленной мощности, за ними следуют ветроэнергетические установки (26%).