Energocom впервые закупила электроэнергию у производителя в РМ, использующего аккумуляторы

За последние пять лет в стране в одиннадцать раз выросли установленные мощности возобновляемых источников энергии. В конце сентября 2025 года они достигли 897,50 МВт. Наиболее распространенной технологией возобновляемой энергии являются фотоэлектрические установки, на долю которых приходится 71% от общей установленной мощности, за ними следуют ветроэнергетические установки (26%).