В Ростовской области задержали мужчину по подозрению в шпионаже

По данным следствия, мужчина, действуя по указанию офицера Службы безопасности Украины, собирал информацию о дислокации и передвижениях российских воинских подразделений в регионе. Под прикрытием ведения блога он фиксировал расположение блокпостов, военной техники и личного состава.