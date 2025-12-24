Ричмонд
В Ростовской области задержали мужчину по подозрению в шпионаже

Жителя Мелитополя задержали в Ростовской области по делу о шпионаже.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали гражданина Украины, жителя Мелитополя, по подозрению в шпионаже.

По данным следствия, мужчина, действуя по указанию офицера Службы безопасности Украины, собирал информацию о дислокации и передвижениях российских воинских подразделений в регионе. Под прикрытием ведения блога он фиксировал расположение блокпостов, военной техники и личного состава.

Собранные данные он передавал своему куратору через мессенджер. Во время обыска у подозреваемого изъяли технические средства, которыми он пользовался для съемки и передачи информации.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

