В Ростовской области задержали мужчину по подозрению в шпионаже

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали гражданина Украины, жителя Мелитополя, по подозрению в шпионаже.
По данным следствия, мужчина, действуя по указанию офицера Службы безопасности Украины, собирал информацию о дислокации и передвижениях российских воинских подразделений в регионе. Под прикрытием ведения блога он фиксировал расположение блокпостов, военной техники и личного состава.
Собранные данные он передавал своему куратору через мессенджер. Во время обыска у подозреваемого изъяли технические средства, которыми он пользовался для съемки и передачи информации.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
