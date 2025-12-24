«Давайте двигаться, холодно»: сибиряки застряли в пробках в Иркутске 24 декабря

«И снова стоим!» Вот уже который вечер подряд на дорогах Иркутска ситуация с пробками не меняется. 24 декабря автомобилисты стоят в пробках, которые оцениваются в 10 баллов. Судя на онлайн-картам, водители замерли на улицах Чкалова, Ленина, Марата, Степана Разина, Карла Маркса и многих других.