«Давайте двигаться, холодно»: сибиряки застряли в пробках в Иркутске 24 декабря

«И снова стоим!» Вот уже который вечер подряд на дорогах Иркутска ситуация с пробками не меняется. 24 декабря автомобилисты стоят в пробках, которые оцениваются в 10 баллов. Судя на онлайн-картам, водители замерли на улицах Чкалова, Ленина, Марата, Степана Разина, Карла Маркса и многих других.
— Давайте двигаться, холодно, — жалуются сибиряки.
— Вы почему опять встали то?
— Еще даже 18 часов нет, — негодуют водители.
Получше ситуация обстоит на Глазовском и Академическом мостах — там нет заторов, поэтому желающим приехать домой с работы пораньше — стоит поторопиться. А вот тем, кто едет сейчас по Верхней Набережной и Дальневосточной — придется потерпеть и ждать, когда пробки рассосутся.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске стоимость проезда из Центрального района увеличится до 100 рублей.