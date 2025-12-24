Ричмонд
«Давайте двигаться, холодно»: сибиряки застряли в пробках в Иркутске 24 декабря

На дорогах Иркутска вечером 24 декабря образовались десятибалльные пробки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«И снова стоим!» Вот уже который вечер подряд на дорогах Иркутска ситуация с пробками не меняется. 24 декабря автомобилисты стоят в пробках, которые оцениваются в 10 баллов. Судя на онлайн-картам, водители замерли на улицах Чкалова, Ленина, Марата, Степана Разина, Карла Маркса и многих других.

— Давайте двигаться, холодно, — жалуются сибиряки.

— Вы почему опять встали то?

— Еще даже 18 часов нет, — негодуют водители.

Получше ситуация обстоит на Глазовском и Академическом мостах — там нет заторов, поэтому желающим приехать домой с работы пораньше — стоит поторопиться. А вот тем, кто едет сейчас по Верхней Набережной и Дальневосточной — придется потерпеть и ждать, когда пробки рассосутся.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске стоимость проезда из Центрального района увеличится до 100 рублей.