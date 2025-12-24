Ричмонд
Житель центра Ростова девятый день сидит без воды из-за поломки колонки

В Ленинском районе Ростова из-за сломанной колонки жители ждут воду с 16 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Житель дома на Филимоновской, 40/26 в Ленинском районе Ростова уже девятый день сидит без воды из-за поломанной уличной колонки. Такое обращение поступило в редакцию «КП — Ростова» в среду, 24 декабря.

По словам мужчины, заявку в Водоканал он подал 16 декабря — в день, когда вода перестала поступать. Специалисты приезжали, осмотрели оборудование и объяснили, что нужной детали нет, а сроки поставки тогда назвать не смогли. В самом доме водоснабжения нет, и колонка — единственный источник.

— Теперь мне приходится покупать воду в автомате рядом с домом и ждать, что проблему вскоре решат, — рассказал житель Ленинского района.

В среду, 24 декабря, в Ростовводоканале сообщили, что необходимые комплектующие уже получили.

— В плане ремонт назначен на завтра. Если будут свободные бригады, постараются исправить сегодня вечером, — ответили в ведомстве.

