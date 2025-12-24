На трассе М-11 «Нева» на год раньше срока открыли развязку с подъездом к Пулково

Протяженность соединительной дороги и съездов на пересечении М-11 и Пулковского шоссе составляет 5,5 км. В состав развязки входят три путепровода: два суммарной длиной 614 м — над Пулковским шоссе, и один протяженностью 55 м — над М-11.