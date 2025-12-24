Умер старейший артист Воронежского оперного театра Альфред Мелуха

На 91-м году жизни скончался старейший служитель Воронежского театра оперы и балета Альфред Ильич Мелуха. Он был выдающимся артистом и наставником. Прощание с артистом пройдет 26 декабря с 9:00 до 9:45 в фойе первого этажа Театра оперы и балета. Об этом рассказала пресс-служба театра 24 декабря.
Альфред Ильич посвятил его сцене свою жизнь. Он приехал в Воронеж в 1960 году сразу после консерватории и стоял у истоков формирования оперной труппы. Зрители нескольких поколений помнят его блистательные выступления: за свою карьеру он исполнил более 100 теноровых партий в операх и опереттах, в спектаклях классического и современного репертуара. Его творческий путь в нашем городе начался с роли Трике в легендарной постановке «Евгений Онегин», которой открывался театр в 1961 году.
Завершив карьеру певца, Альфред Ильич не покинул сцену. Он стал режиссером и педагогом для молодых артистов, помогая им осваивать сложные партии и бережно передавая традиции классической оперы.