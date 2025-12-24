Умер старейший артист Воронежского оперного театра Альфред Мелуха

Альфред Ильич посвятил его сцене свою жизнь. Он приехал в Воронеж в 1960 году сразу после консерватории и стоял у истоков формирования оперной труппы. Зрители нескольких поколений помнят его блистательные выступления: за свою карьеру он исполнил более 100 теноровых партий в операх и опереттах, в спектаклях классического и современного репертуара. Его творческий путь в нашем городе начался с роли Трике в легендарной постановке «Евгений Онегин», которой открывался театр в 1961 году.