Миллиардер и авиатор Говард Хьюз родился 120 лет назад

Но у Хьюза не было цели сводить дебет с кредитом и трястись над каждым миллионом. Он хотел получать от жизни все. Всем, в его понимании, помимо кино, были летные рекорды, которые он регулярно ставил, а также женщины с красивой грудью. Он соблазнял кинозвезд, не стесняясь сорить деньгами: например, чтобы заставить Ингрид Бергман полететь с ним на его самолете, он за $250 тысяч выкупил все билеты на обычный лайнер. К Кэтрин Хепберн он вламывался прямо на съемочную площадку, пользуясь своим знакомством с актерами. Иногда его отношения с женщинами переходили в плоскость криминала. Так, актриса Ава Гарднер вспоминала, что рассталась с миллионером после того, как тот начал ее бить, а она в ответ огрела его по голове какой-то тяжелой бронзовой безделушкой.