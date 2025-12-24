В Черемхове после косметического ремонта открылся ЗАГС

Отдел ЗАГС по городу Черемхово и Свирску вновь открыл свои двери после завершения ремонтных работ. Он был профинансирован из регионального бюджета на сумму 7,3 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
— Помещения стали современными и светлыми, засияли новыми красками. Заменены все двери, напольное покрытие и потолки, — пояснил руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов.
В зале торжественной регистрации установили эксклюзивную хрустальную люстру, которая стилизована под обручальные кольца. Для сопровождения церемоний бракосочетания будут использовать современную акустическую систему. Также специалисты обновили фасад здания и входной группы, полностью заменили охранно-пожарную сигнализацию.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что мужчина из Приангарья выиграл в лотерею 10 миллионов рублей.