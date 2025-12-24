В Черемхове после косметического ремонта открылся ЗАГС

Отдел ЗАГС по городу Черемхово и Свирску вновь открыл свои двери после завершения ремонтных работ. Он был профинансирован из регионального бюджета на сумму 7,3 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.