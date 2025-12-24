Психолог Макарова высказалась о запрете детского шампанского

— Если запреты касаются детей, то они должны в чем-то касаться и взрослых. Есть такое правило в психологии, дети нас не слушают, они на нас смотрят. И поэтому, если мы с вами пьем шампанское в Новый год, поднимаем бокалы, то как запретить ребенку не делать подобного? Мы же не говорим про алкоголь. Детское шампанское не содержит алкоголя. Алкоголь вреден для детей. Детское шампанское — это всего лишь символ праздника. И там налита обычная газировка. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Вообще проблемы детского шампанского не существует. Это просто газировка, которая налита в бутылку, имитирующую бутылку шампанского, — отметила психолог.