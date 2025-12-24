В Крыму откопали скифского «Ахиллеса», который выжил

В Крыму обнаружили необычные останки человека в грунтовом могильнике Ореховка-1. У него была рана в пятке, как и у известного мифологического героя Ахиллеса. Но, в отличие от этого персонажа «Илиады» Гомера, он сумел выжить после ранения. О выводах своего исследования ученые рассказали в статье в последнем номере научного журнала «Проблемы истории, филологии и культуры».