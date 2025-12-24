Ричмонд
В Крыму откопали скифского «Ахиллеса», который выжил

В Крыму обнаружили необычные останки человека в грунтовом могильнике Ореховка-1. У него была рана в пятке, как и у известного мифологического героя Ахиллеса. Но, в отличие от этого персонажа «Илиады» Гомера, он сумел выжить после ранения. О выводах своего исследования ученые рассказали в статье в последнем номере научного журнала «Проблемы истории, филологии и культуры».

Источник: Российская газета

Человеческие останки обнаружили еще в 2019 году. В одной из могил нашли тогда скифского мужчину, возраст которого составлял около 50 лет. Похоронили его в IV веке до нашей эры.

В пяточной кости ученые заметили бронзовый наконечник стрелы. После детального изучения костной ткани вокруг зафиксированного в ней инородного тела нашли явные признаки заживления в виде гладкой, округлой поверхности кости с четко очерченными краями по контуру. Но, скорее всего, травма давала о себе знать. Мужчина чувствовал боль в левой ноге при ходьбе.

В могиле бывшего воина археологи нашли интересные артефакты. В изголовье находилась вертикально вкопанная хиосская амфора на протоколпачковой ножке с прямым горлом. Также найден железный нож с прямой спинкой и кость барана.

Ближе к северной стенке ямы лежали два железных листовидных наконечника копий, остриями к стене. Вдоль левой руки погребенного был железный меч длиной 86 сантиметров с прямой рукоятью, прямым «переломленным» насадным перекрестием и когтевидным навершием. Меч находился в деревянных ножнах, от которых остались ожелезненные следы на лезвии и крепления на рукояти.

Могильник Ореховка-1 — грунтовый (в настоящий момент времени с невыявленными насыпями на пахотном поле), хронологически разновременный, с погребениями рядового населения и воинов.

В комплекс погребальных конструкций бронзового века были впущены ямы погребений раннего железного века. Исследованный участок могильника датирован V — IV веками до нашей эры. Захоронения осуществлялись в ямах, ямах с подбоями и катакомбах.

Ахилл (Ахиллес) — персонаж древнегреческой мифологии, участник Троянской войны, один из главных героев «Илиады» Гомера. Олицетворяет идеал древнегреческого героя: храбрость, доблесть и стремление к славе.

В «Илиаде» представлен как предводитель мифического племени мирмидонов. Согласно легендам, Ахилл пал от руки Париса, принца Трои, который выстрелил стрелой с ядом кентавра прямо в пяту Ахилла.