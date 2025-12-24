В Крыму откопали скифского «Ахиллеса», который выжил

Человеческие останки обнаружили еще в 2019 году. В одной из могил нашли тогда скифского мужчину, возраст которого составлял около 50 лет. Похоронили его в IV веке до нашей эры.
В пяточной кости ученые заметили бронзовый наконечник стрелы. После детального изучения костной ткани вокруг зафиксированного в ней инородного тела нашли явные признаки заживления в виде гладкой, округлой поверхности кости с четко очерченными краями по контуру. Но, скорее всего, травма давала о себе знать. Мужчина чувствовал боль в левой ноге при ходьбе.
В могиле бывшего воина археологи нашли интересные артефакты. В изголовье находилась вертикально вкопанная хиосская амфора на протоколпачковой ножке с прямым горлом. Также найден железный нож с прямой спинкой и кость барана.
Ближе к северной стенке ямы лежали два железных листовидных наконечника копий, остриями к стене. Вдоль левой руки погребенного был железный меч длиной 86 сантиметров с прямой рукоятью, прямым «переломленным» насадным перекрестием и когтевидным навершием. Меч находился в деревянных ножнах, от которых остались ожелезненные следы на лезвии и крепления на рукояти.
Могильник Ореховка-1 — грунтовый (в настоящий момент времени с невыявленными насыпями на пахотном поле), хронологически разновременный, с погребениями рядового населения и воинов.
В комплекс погребальных конструкций бронзового века были впущены ямы погребений раннего железного века. Исследованный участок могильника датирован V — IV веками до нашей эры. Захоронения осуществлялись в ямах, ямах с подбоями и катакомбах.
Ахилл (Ахиллес) — персонаж древнегреческой мифологии, участник Троянской войны, один из главных героев «Илиады» Гомера. Олицетворяет идеал древнегреческого героя: храбрость, доблесть и стремление к славе.
В «Илиаде» представлен как предводитель мифического племени мирмидонов. Согласно легендам, Ахилл пал от руки Париса, принца Трои, который выстрелил стрелой с ядом кентавра прямо в пяту Ахилла.