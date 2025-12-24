Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах

СФ одобрил закон о работе национальных медицинских исследовательских центров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров.

«Правительство РФ установит критерии, которым должны соответствовать указанные организации для присвоения им статуса национального медицинского исследовательского центра», — сказала член социального комитета Совфеда Светлана Кириллова.

Сенатор также отметила, что закон направлен на обеспечение расширения сети центров в соответствии с поручением президента РФ.

«Расширение сети национальных медицинских исследовательских центров позволит вывести систему здравоохранения на новый уровень развития, ориентированный на повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан», — добавила парламентарий.