Совфед одобрил закон о национальных медицинских исследовательских центрах

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров.
«Правительство РФ установит критерии, которым должны соответствовать указанные организации для присвоения им статуса национального медицинского исследовательского центра», — сказала член социального комитета Совфеда Светлана Кириллова.
Сенатор также отметила, что закон направлен на обеспечение расширения сети центров в соответствии с поручением президента РФ.
«Расширение сети национальных медицинских исследовательских центров позволит вывести систему здравоохранения на новый уровень развития, ориентированный на повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан», — добавила парламентарий.