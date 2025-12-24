В Уфе усилят охрану порядка на новогодних праздниках

Н совещании в мэрии Уфы начальник городского управления МВД Ильгиз Байсурин рассказал о планах по обеспечению безопасности в период предстоящих праздников.
Для защиты уфимцев во время массовых мероприятий полиция примет комплекс мер. Все места проведения гуляний заранее проверят кинологи со служебными собаками на предмет обнаружения взрывчатки или посторонних предметов.
Непосредственно во время праздников на площадках будут дежурить усиленные наряды полиции, в том числе и во дворах, где установлены новогодние елки. Для предотвращения возможных инцидентов и правонарушений к службе привлекут несколько сотен человек: около 300 сотрудников городской полиции, 50 — из МВД поРБ, 23 бойца ОМОНа и 165 сотрудников Центра общественной безопасности Уфы. Во всех районных отделах также будет дежурить резервная группа на случай непредвиденных ситуаций.
На дорогах инспекторы ГАИ усилят контроль за водителями, проводя проверки на состояние опьянения. На входе в основные зоны празднования будут установлены металлодетекторы для досмотра гостей.
Аналогичные меры безопасности запланированы и на Рождественскую ночь с 6 на 7 января, когда богослужения пройдут в 19 храмах города. В эти дни на дежурство в две смены выйдут более 200 полицейских.
