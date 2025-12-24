В Уфе усилят охрану порядка на новогодних праздниках

Непосредственно во время праздников на площадках будут дежурить усиленные наряды полиции, в том числе и во дворах, где установлены новогодние елки. Для предотвращения возможных инцидентов и правонарушений к службе привлекут несколько сотен человек: около 300 сотрудников городской полиции, 50 — из МВД поРБ, 23 бойца ОМОНа и 165 сотрудников Центра общественной безопасности Уфы. Во всех районных отделах также будет дежурить резервная группа на случай непредвиденных ситуаций.