«Авангард» начинает домашнюю серию «Один в Омске» с «Нефтехимика»

Всего в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ оппоненты провели между собой 95 матчей. Впереди «Авангард», у него 63 победы, у нижнекамцев их 29. Еще три матча были вничью. Соотношение шайб: 292:202 также в пользу Омска. Интересно, что в КХЛ самый большой успех «волков» по сезону был связан именно с «Авангардом», так как в 2010 году они прошли первый раунд плей-офф, обыграв «ястребов». В итоге клуб стал шестым в таблице того чемпионата.