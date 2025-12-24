«Авангард» начинает домашнюю серию «Один в Омске» с «Нефтехимика»

В среду, 24 декабря, в Омске «Авангард» на своем льду сыграет матч чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Этот соперник уже стал для «ястребов» неудобным в текущем сезоне.
На ТВ игру покажут «12-й канал», KHL и KHL Prime.
В этом сезоне команды сыграли три раза, в этих матчах «Нефтехимик» был неудобным соперником. В игре в Омске он уступил 1:2, но смог попортить подопечным Ги Буше очень много крови. Затем на своем льду они победили 6:5, хотя изначально гости сами выигрывали у них очень увереннно. Лишь недавно, снова дома, нижнекамцы уступили нашей команде «всухую», 0:3.
Всего в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ оппоненты провели между собой 95 матчей. Впереди «Авангард», у него 63 победы, у нижнекамцев их 29. Еще три матча были вничью. Соотношение шайб: 292:202 также в пользу Омска. Интересно, что в КХЛ самый большой успех «волков» по сезону был связан именно с «Авангардом», так как в 2010 году они прошли первый раунд плей-офф, обыграв «ястребов». В итоге клуб стал шестым в таблице того чемпионата.
Матч ныне начинает домашнюю предновогоднюю серию «Авангарда» под общей концепцией «Один в Омске», пародируя хитовую праздничную голливудскую комедию «Один дома». Под эту «начинку» клуб уже выпустил в соцсетях много креативных завлекающих видео.
Расклад у букмекеров на эту игру такой: победа «Авангарда» в основное время оценена с коэффициентом 1,40, его же победа в каком-либо варианте это 1,25. Для гостей это соответственно 6,40 и 4. Ничья в основное время возможна с коэффициентом 5,80. То, что забьют обе команды — 1,13.
Ранее мы писали, что экс-капитан «Авангарда» Сергей Калинин вернулся в ЦСКА.