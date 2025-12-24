Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам

Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам до 12 регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам до 12 регионов.

Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Законом продлевается до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.

Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике — вместо традиционных четырех.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше