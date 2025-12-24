Разработана модель, объясняющая реакционную активность всех элементов

Российские ученые разработали более простой и универсальный аналог этой модели, который работает для всех элементов и при этом ее можно использовать для прогнозирования свойств твердых тел и при этом она может быть распространена и на молекулы. Это позволяет использовать ее в практических целях, в том числе для проектирования новых высокопрочных и стойких к коррозии материалов.