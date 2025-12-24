Скандал вокруг стройки на месте кинотеатра «40 лет ВЛКСМ» в Кишиневе: Дело в суде, проходят обыски, а возведение жилого 15-этажного дома на костях продолжается

НЦБК проводит обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения строительных норм на территории бывшего кинотеатра «GAUDEAMUS», расположенного рядом с Армянским кладбищем.
По данным следствия, представители строительной компании без разрешения Минкульта получили от мэрии Кишинева необходимые разрешительные документы, включая градостроительный сертификат, а затем разрешение на строительство многофункционального комплекса с более чем 15 этажами, расположенного вблизи зон охраны исторических памятников и общественных мест.
Также было установлено, что без всех обязательных разрешений строительная компания начала фактические работы, не соблюдая нормативные расстояния между стройкой и зонами охраны соответствующих исторических памятников.
Минкульт, по словам экс-министра Продана, подал в суд на застройщика, но безрезультатно — здание всё равно будет построено. Слушания по делу назначены аж на февраль грядущего 26-го. Если строительство продолжается, то что за очередное показательное сотрясание воздуха?
Напомним, что были протесты против сноса легендарного здания, были суды, но в конце концов, кишиневская мэрия дала согласие на строительство жилого комплекса.
В этом конкретном случае «элитное» жилье не только будет с видом на кладбище, но еще и построено на костях. На этом месте когда-то располагалась часть Центрального кладбища (Армянское). И именно в районе «40 лет ВЛКСМ» находился склеп семьи Бернардацци, в котором был похоронен и сам архитектор, подаривший Кишиневу лучшие здания.