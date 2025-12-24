Скандал вокруг стройки на месте кинотеатра «40 лет ВЛКСМ» в Кишиневе: Дело в суде, проходят обыски, а возведение жилого 15-этажного дома на костях продолжается

В этом конкретном случае «элитное» жилье не только будет с видом на кладбище, но еще и построено на костях. На этом месте когда-то располагалась часть Центрального кладбища (Армянское). И именно в районе «40 лет ВЛКСМ» находился склеп семьи Бернардацци, в котором был похоронен и сам архитектор, подаривший Кишиневу лучшие здания.