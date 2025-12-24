Штраф за безбилетный проезд в Москве вырастет до 5 тыс. рублей

Если же пассажир будет задержан на территории метро в пачкающей, зловонной одежде, с ручной кладью, предметами, продуктами, которые могут испачкать других пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станций, то будет обязан выплатить 1 тыс. руб. За открывание дверей вагонов во время движения, провоз легковоспламеняющихся, взрывчатых, отравляющих ядовитых веществ и предметов, подъем на крыши вагонов, сцепки и иные элементы поездов, вмешательство в работу беспроводной передачи данных, препятствование функционированию средств транспортной безопасности установлен штраф в размере 3 тыс. руб.