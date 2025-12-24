Ричмонд
Совфед расширил перечень заказчиков целевого набора

Совфед одобрил закон о расширении перечня заказчиков целевого набора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий участникам свободных экономических зон (СЭЗ) в новых регионах приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора.

Согласно закону, соответствующая возможность предоставляется участникам СЭЗ на территориях Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стратегическим предприятиям, сельхозпроизводителям, организациям пищевой и перерабатывающей промышленности, производителям лекарственных средств.

Кроме того, возможность заключать договор на целевое обучение даётся организациям, включенным в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный президентом РФ.

Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.