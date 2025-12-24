Диетолог назвала безопасный срок хранения оливье

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Безопасный срок хранения оливье составляет двое суток, заправленный салат должен храниться не более трех часов, рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
«Не больше двух суток — это безопасно. По нормам может больше, но обязательно, во-первых, он должен быть не заправленный, он должен быть приготовлен уже из свежих продуктов. Заготовки тоже не должны храниться отдельно. Если у вас заготовки день хранились, то это складывается в срок хранения», — сказала журналистам Стародубова, отвечая на вопрос, сколько должно хранится оливье.
Она отметила, что обязательное правило — заправлять оливье только перед подачей на стол и только тот размер порции, который будет съеден в ближайшее время. На столе заправленный салат не должен храниться более трех часов.
«Если салат хранился в холодильнике, не заправленный, его можно хранить больше, до двух суток. Если он заправленный, то это только несколько часов», — подчеркнула диетолог.