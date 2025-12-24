«Так можно было?!»: 263 омича работали в прошлом году с налоговой ставкой 0%

Во-вторых, с 2026 года Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ вводится ограничение прав регионов по установлению льготных налоговых ставок по УСН. Параметры для применения пониженных и нулевой ставок будут устанавливаться исключительно Правительством Российской Федерации на федеральном уровне. В данной связи, после опубликования постановления Правительства Российской Федерации, с 1 января 2026 года, в региональные законы по УСН будут внесены соответствующие правки.