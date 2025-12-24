Ричмонд
«Так можно было?!»: 263 омича работали в прошлом году с налоговой ставкой 0%

Налоговые преференции для 7 тысяч омских предпринимателей — в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) — составили в 2024 году 6,6 миллиардов рублей, но теперь будут значительно урезаны.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в 2024 году пониженными ставками по УСН в размере 1% и 5% воспользовались порядка 6,8 тысяч налогоплательщиков, а налоговой ставкой 0% — 263 индивидуальных предпринимателя. Общий объем налоговой преференции составил 6,6 миллиардов рублей. Однако, с 2026 года, ситуация может резко измениться.

УФНС России по Омской области напоминает, что налоговой «халяве» для омских предпринимателей, судя по всему, приходит конец. Во-первых, с 2025 года перечень льготируемых сфер деятельности в Омской области в целях применения пониженных ставок значительно урезан: из числа льготируемых выведены розничная торговля, общественное питание, пищевое производство (кроме хлебобулочных и мучных изделий), сфера досуга и парикмахерские услуги.

Во-вторых, с 2026 года Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ вводится ограничение прав регионов по установлению льготных налоговых ставок по УСН. Параметры для применения пониженных и нулевой ставок будут устанавливаться исключительно Правительством Российской Федерации на федеральном уровне. В данной связи, после опубликования постановления Правительства Российской Федерации, с 1 января 2026 года, в региональные законы по УСН будут внесены соответствующие правки.