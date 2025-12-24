Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У иностранного автомобиля в Ростове нашли почти 150 неоплаченных штрафов на 267 тысяч рублей

Остановили за тонировку, а нашли 148 нарушений: В Ростове у иностранного автомобиля нашли огромную задолженность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль с иностранными номерами за тонировку, не соответствующую нормам. Однако обычная остановка обернулась крупным разоблачением.

При проверке в базах автоматической фиксации нарушений выяснилось, что на этот автомобиль за время его пребывания в России было выписано 148 административных штрафов. Общая сумма задолженности составила 267 750 рублей.

Все нарушения были зафиксированы дорожными камерами и оформлены на имя собственника автомобиля.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!