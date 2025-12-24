У иностранного автомобиля в Ростове нашли почти 150 неоплаченных штрафов на 267 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль с иностранными номерами за тонировку, не соответствующую нормам. Однако обычная остановка обернулась крупным разоблачением.
При проверке в базах автоматической фиксации нарушений выяснилось, что на этот автомобиль за время его пребывания в России было выписано 148 административных штрафов. Общая сумма задолженности составила 267 750 рублей.
Все нарушения были зафиксированы дорожными камерами и оформлены на имя собственника автомобиля.
