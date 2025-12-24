В Омских вузах станет меньше платных мест

Полный запрет на обучение за деньги предполагается для программ муниципального, государственного управления и экономической безопасности в университете путей сообщения. Кроме того, платный набор прекратят для направления связь с общественностью в СибГУФКе и на непедагогические специальности в ОмГПУ.