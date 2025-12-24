В Омских вузах станет меньше платных мест

В 2026 году омские госуниверситеты сократят набор на коммерческой основе. По данным депутата Госдумы Олега Смолина, объем приема на такие места уменьшится на 20% в ОмГУПСе, ОмГАУ и на 50% по направлению «нефтегазовое дело» в ОмГТУ.
Полный запрет на обучение за деньги предполагается для программ муниципального, государственного управления и экономической безопасности в университете путей сообщения. Кроме того, платный набор прекратят для направления связь с общественностью в СибГУФКе и на непедагогические специальности в ОмГПУ.
Депутат ГД РФ от Омской области выразил удивление, отметив, что данные меры могут осложнить выполнение вузами указов об оплате труда. Смолин подчеркнул, что коммерческий набор формирует зарплатный фонд.
Ранее мы рассказали, что в 2024 году 263 омича работали с налоговой ставкой 0%.