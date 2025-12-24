В Сочи 17-летний подросток убил мать и покушался на жизнь младшего брата

В Сочи произошло жестокое убийство. По предварительным данным, 17-летний подросток напал на свою мать, а затем попытался убить 11-летнего брата. Об этом сообщает «КП — Кубань».
Инцидент произошел вечером 22 декабря в квартире, где проживала многодетная семья. Подросток, находившийся на домашнем обучении, нанес матери множество ранений. После этого он позвал с улицы младшего брата и набросился на него. Но тот смог вырваться и убежать. В момент нападения в квартире также не было их сестры.
По словам знакомых семьи, в последнее время между подростком и матерью возникали конфликты. Причиной ссор могли стать его поздние возвращения домой в нетрезвом виде и запрет на татуировку, которую он все равно сделал. Однако официальный мотив преступления пока не установлен.
