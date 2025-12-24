В Сочи 17-летний подросток убил мать и покушался на жизнь младшего брата

Инцидент произошел вечером 22 декабря в квартире, где проживала многодетная семья. Подросток, находившийся на домашнем обучении, нанес матери множество ранений. После этого он позвал с улицы младшего брата и набросился на него. Но тот смог вырваться и убежать. В момент нападения в квартире также не было их сестры.