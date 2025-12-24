32 многоквартирных дома в Ростове остались без отопления после из-за теплотрассы

32 многоквартирных дома временно остались без отопления в Советском районе Ростова-на-Дону. Отключение связано с порывом на теплотрассе, рассказала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— На проспекте Коммунистическом обнаружен дефект на теплотрассе. На период ремонтных работ временно ограничено теплоснабжение 32 МКД в границах Малиновского, 2-й Краснодарской, Города Ле-Ман и Коммунистического, — проинформировала Антонина Пшеничная.
Предварительно, ремонт должны завершить к 17 часам 24 декабря. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети». Ранее «Ростовские теплосети» сообщили, что вместе с отоплением в указанном районе также временно отсутствует горячая вода.
