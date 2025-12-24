Сенаторы должны отстаивать интересы регионов, заявил Путин

«Каждый из вас, сенаторов России, — это политик и законодатель. Но в то же время вы все — неотъемлемая часть управленческих команд своих регионов и должны не только досконально знать, но всегда отстаивать их интересы, запросы и наказы людей, чтобы они никогда не выпадали из общей повестки страны, из поля зрения министерств и ведомств, исполнительных органов власти», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.