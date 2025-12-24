Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенаторы должны отстаивать интересы регионов, заявил Путин

Путин: сенаторы должны отстаивать интересы регионов.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сенаторы РФ должны отстаивать интересы регионов, запросы и наказы людей, завил президент России Владимир Путин.

«Каждый из вас, сенаторов России, — это политик и законодатель. Но в то же время вы все — неотъемлемая часть управленческих команд своих регионов и должны не только досконально знать, но всегда отстаивать их интересы, запросы и наказы людей, чтобы они никогда не выпадали из общей повестки страны, из поля зрения министерств и ведомств, исполнительных органов власти», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.