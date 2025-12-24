Стартовала масштабная реконструкция трассы М-4 «Дон»

В Ростовской области началась масштабная реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» — важной составляющей международного маршрута «Север-Юг». Проект осуществляется по принципу Долгосрочного инвестиционного соглашения (ДИС), которое предполагает выполнение реконструкции, текущего содержания и капитальных ремонтов трассы единым подрядчиком. Механизм договора обеспечивает постоянную ответственность подрядчика за состояние дороги на весь срок службы. Средства на реализацию проекта выделяются самим подрядчиком, который возвращает вложения только при выполнении жестких стандартов качества. Это гарантирует долговечную эксплуатацию, высокую проходимость и устойчивость дороги даже при больших нагрузках, что особенно важно для магистральной трассы М-4 «Дон».