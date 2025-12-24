Стартовала масштабная реконструкция трассы М-4 «Дон»

В Ростовской области началась масштабная реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» — важной составляющей международного маршрута «Север-Юг». Проект осуществляется по принципу Долгосрочного инвестиционного соглашения (ДИС), которое предполагает выполнение реконструкции, текущего содержания и капитальных ремонтов трассы единым подрядчиком. Механизм договора обеспечивает постоянную ответственность подрядчика за состояние дороги на весь срок службы. Средства на реализацию проекта выделяются самим подрядчиком, который возвращает вложения только при выполнении жестких стандартов качества. Это гарантирует долговечную эксплуатацию, высокую проходимость и устойчивость дороги даже при больших нагрузках, что особенно важно для магистральной трассы М-4 «Дон».
Магистраль М-4 «Дон» играет важную роль, соединяя центр России с южными регионами и Азово-Черноморским побережьем, а также обеспечивая транспортное сообщение с Республикой Адыгея и Северным Кавказом. Проходя через Москву, Тульскую, Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области, Краснодарский край, трасса поддерживает стабильные региональные и международные перевозки.
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Донаэродорстрой».
Предполагается, что по итогам реконструкции количество полос движения увеличится до шести. Также запланировано проведение целого ряда мероприятий на искусственных конструкциях: будут произведены работы на 11 транспортных развязках, реконструировано 16 действующих мостов и возведено еще четыре новых сооружения.
В настоящее время АО «Донаэродорстрой» проводит работы на 33 километрах трассы. Первая стадия реализуется на участках протяжённостью 15 км (941−942, 955−965, 969−971 км, а также временные объезды на 939 и 972 км), вторая стадия — на 6 км (949−951, 965−969 км), третья — на 12 км (937−939, 945−949, 951−955 км).
Проект предусматривает улучшение состояния 41 километра федеральной трассы. Работами ежедневно занимаются свыше 800 сотрудников компании, задействована около 300 единиц дорожной техники, что обеспечивает бесперебойность и скорость выполнения задач.
Реконструкция участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области проводится одновременно с прочими значимыми объектами АО «Донаэродорстрой». Компания заканчивает первый этап объездной дороги вокруг Волгограда, а следующий год обещает открытие 16 километров нового участка автомагистрали М-5 «Урал» вблизи города Аша. Дополнительно компания трудится над проектом автодороги Сургут—Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (участок железнодорожной станции Ныда — Пангоды, этапы 1−4, 8).
Основные строительные работы на трассе М-4 «Дон» пройдут поэтапно, учитывая трафик и погодные условия, чтобы снизить дискомфорт для водителей, особенно в летний период. Расширение автомагистрали должно закончиться к лету 2027 года, однако компания стремится завершить проект досрочно.