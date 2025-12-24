Ричмонд
Учительница из Дагестана, спасшая детей в подмосковной школе, получит высшую награду республики

Вывела детей через окно: Учительницу из Дагестана наградят орденом за спасение школьников в Одинцово.

Источник: Комсомольская правда

Преподавательница начальных классов Алина Фейзуллаева, организовавшая эвакуацию детей во время нападения на школу в подмосковном Одинцово, будет удостоена высшей награды Республики Дагестан — ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».

16 декабря, когда по коридорам Успенской школы в поселке Горки-2 начал бегать подросток с ножом и перцовым баллончиком, Алина Фейзуллаева забаррикадировала свой кабинет на первом этаже вместе с учениками. Затем, проявив хладнокровие, она организовала эвакуацию четвероклассников через окно класса, лично помогая каждому ребенку выбраться наружу.

В ближайшие дни семью педагога посетят представители постпредства Дагестана с новогодними подарками. Орден будет вручен на ее малой родине.

