Учительница из Дагестана, спасшая детей в подмосковной школе, получит высшую награду республики

Преподавательница начальных классов Алина Фейзуллаева, организовавшая эвакуацию детей во время нападения на школу в подмосковном Одинцово, будет удостоена высшей награды Республики Дагестан — ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».
16 декабря, когда по коридорам Успенской школы в поселке Горки-2 начал бегать подросток с ножом и перцовым баллончиком, Алина Фейзуллаева забаррикадировала свой кабинет на первом этаже вместе с учениками. Затем, проявив хладнокровие, она организовала эвакуацию четвероклассников через окно класса, лично помогая каждому ребенку выбраться наружу.
В ближайшие дни семью педагога посетят представители постпредства Дагестана с новогодними подарками. Орден будет вручен на ее малой родине.
