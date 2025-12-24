Учительница из Дагестана, спасшая детей в подмосковной школе, получит высшую награду республики

16 декабря, когда по коридорам Успенской школы в поселке Горки-2 начал бегать подросток с ножом и перцовым баллончиком, Алина Фейзуллаева забаррикадировала свой кабинет на первом этаже вместе с учениками. Затем, проявив хладнокровие, она организовала эвакуацию четвероклассников через окно класса, лично помогая каждому ребенку выбраться наружу.