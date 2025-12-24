Ричмонд
Власти выполняют все социальные обязательства, заявил Путин

Путин заявил, что власти выполняют все социальные обязательства перед людьми.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти России выполняют все социальные обязательства перед гражданами, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми, состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов», — сказал Путин в ходе встречи с членами правительства РФ.