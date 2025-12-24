Путин назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой

«А сам Совет Федерации стал настоящей кадровой школой. Ваши коллеги, пройдя через нее, в дальнейшем были назначены на ответственные посты федеральных органов власти, возглавляли субъекты федерации и законодательные собрания. Я вижу в этом зале людей, которые раньше были руководителями регионов, сейчас здесь работают. А некоторые из верхней палаты переходят или в правительство, или возглавляют регионы Российской Федерации. Вот очень хорошая практика, такая настоящая кадровая школа», — сказал Путин в ходе выступления в Совете Федерации.