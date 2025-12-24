Чтобы рассчитаться по алиментным долгам, омич пошел на СВО

В отношении омского злостного должника по алиментам приостановлено уголовное дело. Омич, чтобы решить свою финансовую проблему принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и пойти на СВО.
У 51-летнего жителя Омска когда-то был свой бизнес — он владел несколькими автомобилями и осуществлял пассажирские перевозки. Однако, вскоре бизнес стал угасать, и омич обанкротился. Вместо того, чтобы искать пути решения финансовых проблем и обеспечивать жену и пятерых детей, мужчина выбрал путь социального безразличия и алкоголизма. Отношения с супругой ухудшились и дело закончилось разводом. Денежные средства на погашение алиментной задолженности и текущие платежи омич не перечислял, в результате чего образовалась серьезная задолженность.
В связи неуплатой алиментов омич был привлечен сперва к административной, а после и к уголовной ответственности. Тогда мужчина принял решение, способное одновременно поддержать интересы Родины и обеспечить благополучие своих детей: он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отбыл в зону СВО. Получив ранение, омич прошел курс лечения и реабилитации в госпитале и выразил желание продолжить службу, уже в качестве наставника для новобранцев. Внося свой вклад в общую победу, он переосмыслил свои жизненные приоритеты и отношение к детям.
В настоящее время мужчина общается с детьми, участвует в их воспитании, приобретает подарки и оказывает финансовую помощь. Текущие платежи и задолженности по алиментам ежемесячно удерживаются из его денежного довольствия в размере, установленном судом. Теперь в его уголовное дело приостановлено.