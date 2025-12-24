Чтобы рассчитаться по алиментным долгам, омич пошел на СВО

В связи неуплатой алиментов омич был привлечен сперва к административной, а после и к уголовной ответственности. Тогда мужчина принял решение, способное одновременно поддержать интересы Родины и обеспечить благополучие своих детей: он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отбыл в зону СВО. Получив ранение, омич прошел курс лечения и реабилитации в госпитале и выразил желание продолжить службу, уже в качестве наставника для новобранцев. Внося свой вклад в общую победу, он переосмыслил свои жизненные приоритеты и отношение к детям.