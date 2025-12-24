Ричмонд
А перед выборами обещали европейскую благодать: Власти Молдовы намерены отказаться от предоставления компенсаций за отопление

Об этом заявила министр труда и соцзащиты Наталья Плугару.

Источник: Комсомольская правда

Дальнейшее выделение компенсаций за отопление под вопросом.

Власти намерены постепенно отказаться от компенсаций за отопление, сделав упор на росте доходов населения и создании рабочих мест. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Наталья Плугару.

— Государственный бюджет сформирован таким образом, чтобы разорвать этот круг финансовой зависимости от пособий и временных компенсаций. Наша цель — обеспечить населению стабильный доход, который позволит оплачивать счета и основные расходы, — сказала Плугару, пишет omniapres.md.

Напомним, что с нового года компенсации за электроэнергию больше предоставляться не будут. А число получателей компенсаций за отопление в этом сезоне гораздо ниже, чем в прошлом.

