Уроженец Башкирии Альберт Юмадилов стал главой Оренбурга

36-летний Альберт Юмадилов избран городским советом.

Источник: Комсомольская правда

Оренбургский городской совет избрал нового мэра города. Им стал 36-летний уроженец Стерлитамака Альберт Юмадилов. Его кандидатуру на тайном голосовании поддержало 36 депутатов.

Это решение сделало официальным статус Юмадилова, который уже с лета 2025 года исполнял обязанности главы города. Он занял этот пост после того, как прежний мэр, Сергей Салмин, подал в отставку по личному желанию и в начале года отправился для участия в специальной операции.

