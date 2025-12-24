Уроженец Башкирии Альберт Юмадилов стал главой Оренбурга

Это решение сделало официальным статус Юмадилова, который уже с лета 2025 года исполнял обязанности главы города. Он занял этот пост после того, как прежний мэр, Сергей Салмин, подал в отставку по личному желанию и в начале года отправился для участия в специальной операции.