Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам

«Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков, в то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать», — сказал Путин на встрече с членами правительства.