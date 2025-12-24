Путин: власти договорились не продлевать мораторий на штрафы застройщикам

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков.
Путин в ходе встречи с членами правительства напомнил, что во время пандемии был введен мораторий на штрафы для застройщиков за нарушения сроков сдачи объектов, с тех пор мораторий несколько раз продлевался.
«Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков, в то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать», — сказал Путин на встрече с членами правительства.