Эвакуацию провели в одной из школ Цимлянска, угроза не подтвердилась

Угроза в одной из школ Цимлянского района Ростовской области не подтвердилась после проверки. Об этом 24 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В отдел № 5 (Цимлянский район) МУ МВД России «Волгодонское» поступила информация о якобы существующей опасности в одной из школ. Правоохранители провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, — прокомментировали в полиции.
В каком именно образовательном учреждении потребовалась проверка, официально не уточнили. Однако немного ранее местные жители рассказали об эвакуации в школе № 3.
