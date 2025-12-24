Ричмонд
Эвакуацию провели в одной из школ Цимлянска, угроза не подтвердилась

В Цимлянском районе Дона проверили школу после сообщения об угрозе.

Источник: Комсомольская правда

Угроза в одной из школ Цимлянского района Ростовской области не подтвердилась после проверки. Об этом 24 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В отдел № 5 (Цимлянский район) МУ МВД России «Волгодонское» поступила информация о якобы существующей опасности в одной из школ. Правоохранители провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, — прокомментировали в полиции.

В каком именно образовательном учреждении потребовалась проверка, официально не уточнили. Однако немного ранее местные жители рассказали об эвакуации в школе № 3.

