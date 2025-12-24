Лучшие наряды на Новый год — 2026

Такой формат не предполагает солидных посиделок за праздничным столом с оливье, жареной курицей и тортом. А это значит, что и к новогоднему наряду не нужно подходить серьезно. Достаточно одной яркой детали, чтобы привычные джинсы или белая футболка совершенно преобразились. Идеальным выбором будет акцентный топ — любой. Корсетный, в пайетках, золотой, в горошек, асимметричный, с баской, рюшами, драпировкой или бантом: все эти варианты хороши в сочетании с базовым низом. Кстати, о бантах: в этом году многие бренды выбрали эту деталь в качестве яркого элемента декора — вероятно, под влиянием прошлогоднего тренда на украшенные гигантскими бантами елки. Ну и хорошо: выглядит празднично и забавно.