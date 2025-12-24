Представитель МВД Волк поздравила Захарову с юбилеем

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк поздравила официального представителя МИД России Марию Захарову в юбилеем, назвав ее уникальной женщиной.
«Сегодня юбилей у совершенно уникальной женщины и профессионала с большой буквы. Мария Захарова — чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук, директор департамента информации и печати и последние 10 лет — официальный представитель МИД России. А также талантливый поэт и автор песен, ставших знаковыми для всех нас», — написала Волк в Telegram-канале.
Она пожелала Захаровой творческих удач, вдохновения и побед на всех фронтах.
