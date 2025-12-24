Назван самый популярный сериал за историю Netflix

«Очень странные дела» стал самым популярным сериалом за всю историю существования Netflix, на котором выходят эпизоды проекта. В общей сложности сериал посмотрели 1,2 млрд раз, пишет Variety.
Проект обошел другие хиты Netflix — «Уэнсдэй» и «Игру в кальмара». Это единственные сериалы стриминга, чьи отдельные сезоны опережают четвертый сезон «Очень странных дел» по просмотрам. Последний вышел в 2022 году и до сих пор занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных сериалов Netflix.
27 ноября на платформе состоялась премьера первой части пятого сезона «Очень странных дел», за 25 дней она собрала 102,6 млн просмотров. Кроме того, первая часть пятого сезона стала самым просматриваемым проектом недели в 90 из 93 стран, где доступен Netflix.
Вторую часть «Очень страннных дел» опубликуют 25 декабря 2025 года, а финал покажут 31 декабря 2025 года.
О чем сериал «Очень странные дела».
События разворачиваются в вымышленном городке Хоукинс в 1980-е годы. Главные герои — школьники, один из которых, Уилл Байерс (Ноа Шнапп), попадает в так называемую Изнанку, где живут монстры-демогоргоны. В попытках спасти друга ребята встречают девочку со сверхъестественными способностями, известную как Одиннадцать (Милли Бобби Браун). Вскоре становится ясно, что демогоргоны не так страшны, как еще одно чудовище, затаившееся в Изнанке мире, — Векна.
В сериале также снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук и другие.