Назван самый популярный сериал за историю Netflix

События разворачиваются в вымышленном городке Хоукинс в 1980-е годы. Главные герои — школьники, один из которых, Уилл Байерс (Ноа Шнапп), попадает в так называемую Изнанку, где живут монстры-демогоргоны. В попытках спасти друга ребята встречают девочку со сверхъестественными способностями, известную как Одиннадцать (Милли Бобби Браун). Вскоре становится ясно, что демогоргоны не так страшны, как еще одно чудовище, затаившееся в Изнанке мире, — Векна.